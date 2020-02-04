Aydın'da köpeğe eziyete işlem
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Aydın'da köpeğe eziyete işlem

Aydın'da köpeğini, motosikletinin arkasına bağladığı iple götüren kişiye Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.

04.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:58
Aydın'da köpeğe eziyete işlem

'da köpeğini, motosikletinin arkasına bağladığı iple götüren kişiye Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin Aydın Hayvan Hakları Koruma Derneği üyeleri suç duyurusunda bulundu.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeği motosikletine bağladığı iple götüren kişinin A.Ç. olduğunu belirledi. A.Ç'nin ifadesine başvuruldu. A.Ç'ye, Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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