Aydın'da köpeğe eziyete işlem
Aydın'da köpeğini, motosikletinin arkasına bağladığı iple götüren kişiye Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.
Aydın'da köpeğini, motosikletinin arkasına bağladığı iple götüren kişiye Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin Aydın Hayvan Hakları Koruma Derneği üyeleri suç duyurusunda bulundu.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeği motosikletine bağladığı iple götüren kişinin A.Ç. olduğunu belirledi. A.Ç'nin ifadesine başvuruldu. A.Ç'ye, Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulandığı belirtildi.