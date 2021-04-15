Aydın'da konut satışları azaldı
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Aydın'da konut satışları azaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydın'da konut satışları azaldı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Mart ayında Aydın'da konut satışları yüzde 0,5 oranında azaldı.

Son Dakika: Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu
Son Dakika: Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Mart ayında Aydın'da konut satışları yüzde 0,5 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Mart ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da konut satışları 2021 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 2 bin 499 oldu. Bu satışların 691'i ilk satış, bin 808'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 3 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,2'lik payla 11. sırada yer aldı.

"İpotekli satışlar azaldı"

Aydın'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,3 oranında azalış göstererek 475 oldu. 475 ipotekli satışın 90'ı ilk satış, 385'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 21 bin 815 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 19,6 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 19 olarak gerçekleşti.

"Diğer satışlar arttı"

Aydın'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 oranında artış göstererek 2 bin 24 oldu. Bu satışların 601'i ilk satış, bin 423'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 89 bin 426 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. - AYDIN

Aydın'da konut satışları azaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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