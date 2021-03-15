Aydın'da konut satışları azaldı
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Aydın'da konut satışları azaldı

15.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:48
Aydın'da konut satışları azaldı

Konut satış istatistikleri kapsamında Aydın genelinde Şubat ayı içerisinde konut satışları yüzde 31 oranında azaldı.

Konut satış istatistikleri kapsamında Aydın genelinde Şubat ayı içerisinde konut satışları yüzde 31 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Şubat ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da konut satışları 2021 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında azalarak bin 849 oldu. Bu satışların 495'i ilk satış, bin 354'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 929 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7 bin 757 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 4 bin 659 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Bayburt, 31 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Tunceli oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,3'lük payla 10. sırada yer aldı.

"İpotekli satışlar yüzde 60,3 azaldı"

Aydın'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 oranında azalış göstererek 348 oldu. 348 ipotekli satışın 99'u ilk satış, 249'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 14 bin 669 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 18,1 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 18,8 olarak gerçekleşti.

" Diğer satışlar yüzde 17,2 azaldı"

Aydın'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 oranında azalış göstererek bin 501 oldu. Bu satışların 396'sı ilk satış, bin 105'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 66 bin 553 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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