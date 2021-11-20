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Aydın'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir Bulvarı üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.P. yönetimindeki 50 FH 041 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Aydın'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı

Aydın'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı

Aydın'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı

Aydın'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı

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