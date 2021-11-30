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Aydın'da kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 ölü

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın- Muğla karayolu üzeri Çiftlik Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 SP 488 plakalı kamyon sürücüsü Suat Çelik (42), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayan kamyon, savrularak devrildi. Kamyonun altında kalan sürücü Çelik ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Çelik'i sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kamyon sürücüsü Çelik'in hayatını kaybettiğini tespit edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Çelik'in cansız bedeni, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Aydın'da kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 ölü

Aydın'da kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 ölü

Aydın'da kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 ölü

Aydın'da kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 ölü

Aydın'da kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 ölü

Aydın'da kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 ölü

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