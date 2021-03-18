Aydın'da kollarını kaybeden gence protez kol için yardım kampanyası başlatıldı
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Aydın'da kollarını kaybeden gence protez kol için yardım kampanyası başlatıldı

18.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:44
Aydın'da kollarını kaybeden gence protez kol için yardım kampanyası başlatıldı

Aydın'da elektrik akımına kapılması nedeniyle iki kolunu kaybeden 18 yaşındaki Samet Aktepe'nin protez kol tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı.

Aydın'da elektrik akımına kapılması nedeniyle iki kolunu kaybeden 18 yaşındaki Samet Aktepe'nin protez kol tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı.

İncirliova ilçesinde geçen yıl çatı işçiliği yapan babasına yardım ederken elektrik akımına kapılan ve iki kolu omuzdan kesilmek zorunda kalan Aktepe için harekete geçen İncirliova Belediyesi, yardım kampanyası düzenlemek üzere Aydın Valiliğine başvurdu.

Valilik izninin ardından iki protez kol için hayırseverlere çağrıda bulunulan kampanya kapsamında 1 milyon 400 bin lira toplanması hedefleniyor.

Samet Aktepe, gazetecilere açıklamasında kendisine uzanacak yardım elini beklediğini ifade ederek, "Ben de artık kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için protez kollarıma kavuşmak istiyorum. Kendi işlerimi destek olmadan görmek istiyorum." dedi.

Maddi durumu iyi olmadığı için oğluna protez kol alamadıklarını anlatan anne Serpil Aktepe de "Protez kolların yapılması için 1 milyon 400 bin lira lazım. O kadar paramız yok. Hayırseverlerden destek bekliyoruz. İnşallah bu para toplanır da oğlum kollarına kavuşur. TR70 0001 0007 9796 5633 4350 01 hesap numarasına herkesten destek bekliyorum." ifadelerini kullandı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise gencin durumunu öğrendikten sonra harekete geçtiklerini, gerekli parayı kısa sürede toplayarak Samet'i protez de olsa kollarına kavuşturacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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