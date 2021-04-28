Aydın'da klima yangını apartmanı sokağa döktü
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Aydın'da klima yangını apartmanı sokağa döktü

Aydın'da klima yangını apartmanı sokağa döktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde klimadan çıkan yangın korkuttu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde klimadan çıkan yangın korkuttu. Yangın çıkan apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangın, Meşrutiyet Mahallesi 2055 sokakta bulunan bir apartmanın 4'üncü katında saat 21.30 sıralarında çıktı. Anne F.S. ve 3 çocuğunun evde bulunduğu sırada ısınmak için yaktıkları klimadan bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören anne durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerinde gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evde bulunan muhabbet kuşları da ekipler tarafından evden dışarıya çıkartıldı. Yangına müdahale esnafında dumandan etkilenen F.S'ye itfaiye ekipleri tarafından oksijen tüpüyle ilk müdahale yapıldı. Ambulansta tedavi altına alınan anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Aydın'da klima yangını apartmanı sokağa döktü
Aydın'da klima yangını apartmanı sokağa döktü
Aydın'da klima yangını apartmanı sokağa döktü
Aydın'da klima yangını apartmanı sokağa döktü
Aydın'da klima yangını apartmanı sokağa döktü
Aydın'da klima yangını apartmanı sokağa döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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