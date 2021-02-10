Aydın'da kıyıda öldürülmüş sığır bulundu
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Aydın'da kıyıda öldürülmüş sığır bulundu

10.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:56
Aydın'da kıyıda öldürülmüş sığır bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıyıda, ayakları iple bağlı, kulakları ve boğazı kesilerek öldürülmüş sığır bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıyıda, ayakları iple bağlı, kulakları ve boğazı kesilerek öldürülmüş sığır bulundu.

Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde sahilde yürüyüşe çıkan bir kişi, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğini (EKODOSD) arayarak denizde yaralı Akdeniz foku olduğunu bildirdi.

EKODOSD ekibi, denizde suda ayakları iple bağlı, kulakları ile boğazı kesilerek öldürülmüş büyükbaş hayvan buldu. Hayvan ölüsü, Kuşadası Belediyesine ait kepçeyle sahile çıkarıldı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, hayvanın hastalığı dolayısıyla sahibi tarafından öldürülerek denize atılmış olabileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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