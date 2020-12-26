Aydın'da kısıtlamayı ihlal eden 4 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
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Aydın'da kısıtlamayı ihlal eden 4 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

26.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 26.12.2020 19:00
Aydın'da kısıtlamayı ihlal eden 4 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişi, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Aydın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişi, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Efeler ilçesinde polis ekipleri, kısıtlamanın başlamasının ardından işlek cadde ve meydanlarda kontrol noktası oluşturdu.

Araçlarda evrak kontrolü yapan ekiplerin "dur" ihtarına uymayan 41 K 2267 plakalı otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.

Polisin kovalamacası sonucu otomobil, Çeştepe Mahallesi'nde yakalandı.

Kısıtlamayı ihlal eden sürücü ve yanındaki 3 kişiye toplam 5 bin 275 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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