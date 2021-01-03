Aydın'da kısıtlamadan muaf çiftçiler üretime devam etti
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Aydın'da kısıtlamadan muaf çiftçiler üretime devam etti

03.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:26
Aydın'da kısıtlamadan muaf çiftçiler üretime devam etti

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, çiftçiler, koronavirüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında yılbaşı nedeniyle ilan edilen 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında da tarlalara giderek üretimi sürdürdü.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, çiftçiler, koronavirüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında yılbaşı nedeniyle ilan edilen 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında da tarlalara giderek üretimi sürdürdü.

Yılbaşı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayan ve 80 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00'te sona erecek. Bu süreçte sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler tarlada ve bahçelerinde üretime devam etti.  Çiftçiler, yağmurun neden olduğu çamura aldırmadan tarla ve bahçelerdeki bakım çalışmalarını yaparak üretimi aksatmadı.

Marul üretimi yaparak büyük marketlere ve pazarcılara gönderen çiftçi evli ve 2 çocuk annesi Gülcan Altıner, kısıtlamada üretimin daha fazla olduğunu söyledi. Altıner, günlük toplanan marulları özellikle büyük marketlerden gelen talep nedeniyle yetiştirmekte zorlandıklarını söyledi. Altıner, ürettikleri marulları tanesini toptan 2 lira 25 kuruştan sattıklarını söyledi. Tarlada marul toplamaya gelen işçiler ise günlük 8 saat çalışarak aldıkları 75 lira yevmiyeyle ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Çiftçi Gülcan Altıner, "Kısıtlamadan muaf olduğumuz için tarlada çalışmaya devam ediyoruz.  Herkes sıcacık evinde otururken biz çiftçiler üretimi sürdürüyoruz. Herkes normale dönemedi ama biz kesintisiz olarak dikim yaparak normal şekilde üretiyoruz. Market ve pazarlara ürünleri sıkıntısız bir şekilde yolluyoruz. Herkes evinde yemeden içmeden geriye kalmayacak. Muaf olduğumuz için mutluyuz ve herkese iyi hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Biz üretmezsek tüketim olmaz. Her şey dursa yeme ve içme asla durmaz. Siz evde kalın biz üretmeye devam edeceğiz" dedi.


Aydın'da kısıtlamadan muaf çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da kısıtlamadan muaf çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da kısıtlamadan muaf çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da kısıtlamadan muaf çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da kısıtlamadan muaf çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da kısıtlamadan muaf çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da kısıtlamadan muaf çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da kısıtlamadan muaf çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da kısıtlamadan muaf çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da kısıtlamadan muaf çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da kısıtlamadan muaf çiftçiler üretime devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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