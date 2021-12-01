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Aydın'da kış lastiği denetimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da kış lastiği denetimi yapıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Kış lastiği takma zorunluluğu bugün itibari ile başladı. 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek olan uygulama dönemi boyunca kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de, Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu taşıyan otobüsler üzerinde kış lastiği kontrolü gerçekleştirdi. Terminale giriş çıkış yapan yolcu otobüslerinin kış lastiği takıp takmadığı ve lastiklerinin diş derinlikleri başta olmak üzere genel olarak trafik yönünden denetlendi. Denetimlerin kış lastiği takma zorunluluğu dönemi boyunca devam edeceğini belirten ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın önemi konusunda da bilgilendirdi. - AYDIN

Aydın'da kış lastiği denetimi yapıldı

Aydın'da kış lastiği denetimi yapıldı

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