Aydın'da kınalı keklikler doğaya salındı
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Aydın'da kınalı keklikler doğaya salındı

Aydın'da kınalı keklikler doğaya salındı
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çiftliklerinde üretilen 500 kınalı keklik, Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki 20 mahallede doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çiftliklerinde üretilen 500 kınalı keklik, Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki 20 mahallede doğaya bırakıldı.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Ali Egemen İşcan, Koçarlı Adnan Menderes Kent Ormanı'nda düzenlenen programda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlığın belirlediği kotalara göre her yıl doğaya keklik bıraktıklarını söyledi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise bölgenin kekliklerin yaşaması için önemli bir alan olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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