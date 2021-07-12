Aydın'da KGYS'ye yakalanan 92 kişi uyarıldı

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 92 kişi ikaz edilerek uyarıldı.

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 92 kişi ikaz edilerek uyarıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Aydın genelinde denetimler de aralıksız sürüyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 5-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 92 kişi uyarıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı