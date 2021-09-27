Aydın'da KGYS'ye yakalanan 90 kişi uyarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 90 kişi uyarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydın'da KGYS'ye yakalanan 90 kişi uyarıldı

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kurallara uymadığı tespit edilen 90 kişi uyarıldı.

AYDIN (İHA) - Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kurallara uymadığı tespit edilen 90 kişi uyarıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Aydın genelinde denetimler de aralıksız sürüyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftalık denetim raporları kamuoyu ile paylaşıldı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 20-26 Eylül tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 90 kişi uyarıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Covid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 90 şahıs ikaz edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 90 kişi uyarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Prof. Dr. Murat Akova'dan Turkovac açıklaması: Sinovac kadar etkili olacak

Prof. Dr. Murat Akova'dan Turkovac açıklaması: Sinovac kadar etkili olacak

 Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den grip vakalarında artış uyarısı

Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den grip vakalarında artış uyarısı

 Bakan Koca aşı dozunda dünya sıralamasını paylaştı! Almanya'yı geçen Türkiye 7'nci sırada

Bakan Koca aşı dozunda dünya sıralamasını paylaştı! Almanya'yı geçen Türkiye 7'nci sırada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Vladimir Putin Abdullah Öcalan Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu
Magazin Tarkan Şafak Sezer Oğuzhan Koç Şevval Şahin
Spor Mesut Özil Salih Uçan Gökhan Töre Bülent Uygun Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aydın'da KGYS'ye yakalanan 90 kişi uyarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 12:10:47. #1.17#