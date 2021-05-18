Aydın'da KGYS'ye yakalanan 234 kişi uyarıldı
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Aydın'da KGYS'ye yakalanan 234 kişi uyarıldı

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 234 kişi uyarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 234 kişi uyarıldı.

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 234 kişi uyarıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 45 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Aydın genelinde denetimler de aralıksız devam ediyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda son bir haftada kurallara uymadığı tespit edilen vatandaşlar uyarıldı. KGYS kameralarından 10-16 Mayıs tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 234 kişi ikaz edildi. - AYDIN

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 234 kişi uyarıldı
Aydın'da KGYS'ye yakalanan 234 kişi uyarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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