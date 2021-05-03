Aydın'da KGYS'ye yakalanan 223 kişi uyarıldı
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Aydın'da KGYS'ye yakalanan 223 kişi uyarıldı

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 223 kişi uyarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 223 kişi uyarıldı.

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 223 kişi uyarıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 35 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Aydın genelinde denetimler de aralıksız devam ediyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda son bir haftada kurallara uymadığı tespit edilen vatandaşlar uyarıldı. KGYS kameralarından 26 Nisan-5 Mayıs Nisan tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 223 kişi ikaz edildi. - AYDIN

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 223 kişi uyarıldı
Aydın'da KGYS'ye yakalanan 223 kişi uyarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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