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Aydın'da KGYS'ye yakalanan 180 kişi uyarıldı

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 180 kişi uyarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından son bir haftada kurallara uymadığı tespit edilen 180 kişi uyarıldı.

AYDIN (İHA) - Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından son bir haftada kurallara uymadığı tespit edilen 180 kişi uyarıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 80 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Aydın genelinde denetimler de aralıksız sürüyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftalık denetim raporları kamuoyu ile paylaşıldı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 20-26 Aralık 2021 tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 118 kişi uyarıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Covid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 180 şahıs ikaz edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 180 kişi uyarıldı

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