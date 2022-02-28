Aydın'da KGYS'ye yakalanan 161 şahıs uyarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 161 şahıs uyarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Aydın'da KGYS'ye yakalanan 161 şahıs uyarıldı

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kurallara uymadığı tespit edilen 161 kişi uyarıldı.

AYDIN (İHA) - Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kurallara uymadığı tespit edilen 161 kişi uyarıldı.

Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftalık denetim raporları kamuoyu ile paylaşıldı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 21-27 Şubat 2022 tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 161 kişi uyarıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Covid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 161 şahıs ikaz edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 161 şahıs uyarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Koronavirüs, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title