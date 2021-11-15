Aydın'da KGYS'ye yakalanan 143 kişi uyarıldı - Haberler
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Aydın'da KGYS'ye yakalanan 143 kişi uyarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da KGYS'ye yakalanan 143 kişi uyarıldı

Aydın genelinde sürdürülen korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kurallara uymadığı tespit edilen 143 kişi uyarıldı.

AYDIN (İHA) - Aydın genelinde sürdürülen korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kurallara uymadığı tespit edilen 143 kişi uyarıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 70 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Aydın genelinde denetimler de aralıksız sürüyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftalık denetim raporları kamuoyu ile paylaşıldı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 8-14 Kasım 2021 tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 143 kişi uyarıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Covid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 143 şahıs ikaz edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 143 kişi uyarıldı

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