Aydın'da KGYS'ye yakalanan 127 kişi uyarıldı
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Aydın'da KGYS'ye yakalanan 127 kişi uyarıldı

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 127 kişi uyarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 127 kişi ikaz edilerek uyarıldı.

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 127 kişi ikaz edilerek uyarıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 49 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Aydın genelinde denetimler de aralıksız devam ediyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 28 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 127 kişi uyarıldı. - AYDIN

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 127 kişi uyarıldı
Aydın'da KGYS'ye yakalanan 127 kişi uyarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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