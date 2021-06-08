Aydın'da KGYS'ye yakalanan 114 kişi uyarıldı
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Aydın'da KGYS'ye yakalanan 114 kişi uyarıldı

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 114 kişi uyarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 114 kişi ikaz uyarıldı.

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 114 kişi ikaz uyarıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 45 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Aydın genelinde denetimler de aralıksız devam ediyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 31 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 114 kişi uyarıldı. - AYDIN

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 114 kişi uyarıldı
Aydın'da KGYS'ye yakalanan 114 kişi uyarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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