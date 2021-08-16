Aydın'da KGYS'ye yakalanan 100 kişi uyarıldı
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Aydın'da KGYS'ye yakalanan 100 kişi uyarıldı

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 100 kişi uyarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kurallara uymadığı tespit edilen 100 kişi uyarıldı.

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kurallara uymadığı tespit edilen 100 kişi uyarıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Aydın genelinde denetimler de aralıksız sürüyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftalık denetim raporları kamuoyu ile paylaşıldı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 9-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 100 kişi uyarılırken 3 kişiye de idari işlem uygulandı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Covid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 100 şahıs ikaz edilmiş, 3 şahsa idari işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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Aydın'da KGYS'ye yakalanan 100 kişi uyarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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