Aydın'da KGYS'den 99 şahıs ikaz edilirken 2 kişiye işlem yapıldı
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Aydın'da KGYS'den 99 şahıs ikaz edilirken 2 kişiye işlem yapıldı

Aydın'da KGYS'den 99 şahıs ikaz edilirken 2 kişiye işlem yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 2 kişiye cezai işlem uygulanırken, 99 kişi de ikaz edildi.

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 2 kişiye cezai işlem uygulanırken, 99 kişi de ikaz edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 49 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Aydın genelindeki denetimler de aralıksız devam ediyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen denetimler kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada gerçekleştirilen KGYS çalışmaları kamuoyu ile paylaşıldı. KGYS kameralarından 21-27 Haziran tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 99 kişi ikaz edilirken, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde de kural ihlali yapan 2 kişiye idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Aydın'da KGYS'den 99 şahıs ikaz edilirken 2 kişiye işlem yapıldı
Aydın'da KGYS'den 99 şahıs ikaz edilirken 2 kişiye işlem yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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