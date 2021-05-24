Aydın'da KGYS'den 5 kişiye işlem yapıldı
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Aydın'da KGYS'den 5 kişiye işlem yapıldı

Aydın'da KGYS'den 5 kişiye işlem yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 5 kişiye işlem yapılırken, 162 kişi de ikaz edildi.

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 5 kişiye işlem yapılırken, 162 kişi de ikaz edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 45 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Aydın genelinde denetimler de aralıksız devam ediyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 15-25 Mayıs tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 162 kişi ikaz edilirken sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde de kural ihlali yapan 5 kişiye idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Aydın'da KGYS'den 5 kişiye işlem yapıldı
Aydın'da KGYS'den 5 kişiye işlem yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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