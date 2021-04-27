Aydın'da KGYS'den 4 kişiye işlem yapıldı

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 4 kişiye işlem yapıldı.

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 4 kişiye işlem yapıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 35 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Aydın genelinde denetimler de aralıksız devam ediyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda son bir haftada kurallara uymadığı tespit edilen vatandaşlar denetlendi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 19-25 Nisan tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 140 kişi ikaz edilirken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde kural ihlali yapan 4 kişiye idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı