Aydın'da KGYS'den 139 şahıs ikaz edilirken 10 kişiye işlem yapıldı
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Aydın'da KGYS'den 139 şahıs ikaz edilirken 10 kişiye işlem yapıldı

Aydın'da KGYS'den 139 şahıs ikaz edilirken 10 kişiye işlem yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 10 kişiye cezai işlem uygulanırken, 139 kişi de ikaz edildi.

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 10 kişiye cezai işlem uygulanırken, 139 kişi de ikaz edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 48 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Aydın genelindeki denetimler de aralıksız devam ediyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen denetimler kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada gerçekleştirilen KGYS çalışmaları kamuoyu ile paylaşıldı. KGYS kameralarından 7-13 Haziran tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 139 kişi ikaz edilirken, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde de kural ihlali yapan 10 kişiye idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Aydın'da KGYS'den 139 şahıs ikaz edilirken 10 kişiye işlem yapıldı
Aydın'da KGYS'den 139 şahıs ikaz edilirken 10 kişiye işlem yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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