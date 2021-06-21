Aydın'da kestiği dalın altında kalan kişi hayatını kaybetti
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Aydın'da kestiği dalın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Aydın'da kestiği dalın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, kestiği ağaç dalının altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, kestiği ağaç dalının altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kızılcabölük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalışırken kestiği dalın altında kalan Mustafa Gümüş'ün (47), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlendi.

Gümüş'ün cesedi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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