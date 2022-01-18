Aydın'da Kestane Farkındalık Günü etkinliği yapıldı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 30. yıl etkinlikleri kapsamında Aydın'ın İncirliova İlçesindeki İncir Araştırma Enstitüsünde "Kestane Farkındalık Günü" etkinliği yapıldı.

Etkinliğe, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, TAGEM Genel Müdürlüğü Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Gökhan Kızılcı ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem de katıldı.

Programda akademisyen ve bilim insanları tarafından kestanenin önemi, kestaneye ilişkilen yürütülen Ar-Ge faaliyetleri ve kestanenin besin içeriği gibi konular ele alındı.

Etkinliğe ilişkin gazetecilere açıklama yapan Ökdem, Türkiye'de üretilen 76 bin ton kestanenin 26 bin tonunun Aydın'dan karşılandığını bildirdi.

Ökdem, " Bu rakamlarla ilimiz Türkiye kestane üretiminde birinci sırada yer almaktadır. Oransal olarak Türkiye'nin yüzde 34'ünü karşılamaktayız. İl genelinde toplam 5 bin üreticimiz kestane üretiminde yer almaktadır." dedi.

Kızılcı da Türkiye'nin önemli bir tarım ülkesi olduğunu belirterek, "Kendine yeten bir ülke durumundayız. Eli öpülesi çiftçilerimiz ve bu sektörde bunlara hizmet eden tüm meslektaşlarımızı kutlamak istiyorum. Kestane ürününün farkındalığında tüm tarım ürünleriyle birlikte sürekli gündemde tutmalıyız. Emeği gecen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.