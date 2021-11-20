Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince evinde saklandığı bazanın içinde yakalandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince evinde saklandığı bazanın içinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada firari hükümlü B.S'nin (50) Yeni Mahalledeki evinde saklandığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, zanlıyı evde saklandığı bazanın içinde yakaladı.

Çeşitli suçlardan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri

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