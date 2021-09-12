Aydın'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı - Haberler
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Aydın'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Aydın'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'nin bir bağ evinde saklandığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler M.S'yi saklandığı evde gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.B'yi de saklandığı yerde yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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