Aydın'da Kentsel Arama ve Kurtarma Tatbikatı düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da Kentsel Arama ve Kurtarma Tatbikatı düzenlendi

AA, Gökhan Düzyol - Güncel
Aydın'da Kentsel Arama ve Kurtarma Tatbikatı düzenlendi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Kentsel Arama ve Kurtarma Tatbikatı yapıldı.

İNCİRLİOVA, AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Kentsel Arama ve Kurtarma Tatbikatı yapıldı.

Acarlar Mahallesi'ndeki tatbikata, 14 sivil toplum kuruluşu ile 170 personel katıldı.

Tatbikat, senaryo gereği deprem haberini alan ekiplerin Fatih Sultan Mehmet İlkokuluna intikal etmesiyle başladı.

Aydın Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplanarak, okul binasında arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.

Acil sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken çalışma esnasında çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Tatbikat 2 saatte tamamlandı.

"İlimizde risk azaltma planını faaliyete geçirdik"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, çalışmanın ardından yaptığı açıklamada, kentin birinci derece deprem kuşağında yer aldığını hatırlattı.

Depreme karşı hazırlık çalışmaları yaptıklarını anlatan Aksoy, "Böyle bir olayla karşılaştığımızda neyi, nasıl yapacağımızı en iyi şekilde ortaya koymamız gerekmektedir. İlimizde risk azaltma planını faaliyete geçirdik. İlgili kurum ve kuruluşlardan çeşitli gruplar oluşturuldu. 16 hedef ve 197 eylem il genelinde belirlendi. 2022 yılının ilk tatbikatını da burada gerçekleştirdik." diye konuştu.

Aydın Afet ve Acil Durum Müdürü Ramazan Harman da afetlere dirençli toplum oluşturmak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

İncirliova, Aydın, AFAD, 112, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title