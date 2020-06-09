Aydın'da kaza yapan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
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Aydın'da kaza yapan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki gün önce kaza yapan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aydın'da kaza yapan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
09.06.2020 21:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:50

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki gün önce kaza yapan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İki gün önce, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde motosikletiyle refüje çarparak ağır yaralandığı öğrenilen Hakan Kütük (25), tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde yaşam savaşını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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