Aydın'da Kaza; Motosikletli Şahıs Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

Aydın-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında motosikletli bir şahıs feci şekilde hayatını kaybetti. Şahsın motosikletten düşerek mi yoksa otomobilin altında kalarak mı hayatını kaybettiği belirlenemezken Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaza gece saat 22: 15 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu İmamköy Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın Efeler İlçe Merkezi'nden plakasız motosikleti ile Umurlu istikametine seyir halinde olan Ezel Bayar isimli şahıs İmamköy kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarparak motosikletten düştü. Kazada motosiklet yolun sağ tarafında fırlarken sürücü Ezel Yüksel orta refüjü aşıp karşı şeride düştü. Bir süre sonra Denizli istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan 20 NG 052 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Y. Bir şeyin üzerinden geçtiğini fark edince aracı sağa çekip durdu. Yolda bir erkek cesedi ile karşılaşan sürücünün ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri cesedin Ezel Bayar'a ait olduğunu belirledi.



Ceset otopsi için Adli Tıpa kaldırılırken Cumhuriyet Savcısı ilginç kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN