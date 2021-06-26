Aydın'da kaza: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da kaza: 2 yaralı

Aydın'da kaza: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesin Yedi Eylül Mahallesi İmam-Hatip Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 09 T 0101 plakalı ticari taksi ile 09 ADP 879 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisi savrularak refüje çarpan taksi sürücüsü S.Ö. ile yolcu Y.E. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kişinin yaralandığı kazada yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Aydın'da kaza: 2 yaralı
Aydın'da kaza: 2 yaralı
Aydın'da kaza: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1 saniye sonrası facia! Yayanın iki araç arasında kaldığı kaza saniye saniye kamerada
1 saniye sonrası facia! Yayanın iki araç arasında kaldığı kaza saniye saniye kamerada
Alçılı ayağıyla otomobil kullanan genç, çarptığı kadının ölümüne sebep olunca gözyaşı döktü
Alçılı ayağıyla otomobil kullanan genç, çarptığı kadının ölümüne sebep olunca gözyaşı döktü
Sollama yapan tanker motosiklete çarptı: 2 ölü
Sollama yapan tanker motosiklete çarptı: 2 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hulusi Akar Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Yiğit Şardan Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da kaza: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 17:46:48. #1.16#

title