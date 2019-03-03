Aydın'da Kaza: 2'si Ağır, 4 Yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Nazilli- Denizli karayolu Hamzallı Mahallesi yakınındaki Işıklı kavşakta meydana geldi. Denizli yönüne giden Aziz D. (42) yönetimindeki 35 RCD 80 plakalı otomobil, Mahmut K. (37) yönetimindeki 01 YK 428 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobillerin kullanılmaz hale geldiği kazada, sürücüler Aziz D. ve Mahmut K. ile Ayla K, (42) ve Yusuf D. (60) yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aziz D. ve Ayla K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

- Aydın

Kaynak: DHA