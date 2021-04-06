Aydın'da, kayıp liseli Yağmur aranıyor

AYDIN'ın Didim ilçesinde, dün evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen ve haber alınamayan 10'uncu sınıf öğrencisi Yağmur Dilan Aksu (16) için arama çalışması başlatıldı.