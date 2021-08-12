Aydın'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
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Aydın'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Aydın'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan 59 yaşındaki Mesut Çobanoğlu için arama çalışması başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan 59 yaşındaki Mesut Çobanoğlu için arama çalışması başlatıldı.

Altınkum Mahallesi'ndeki yazlık evinde yaşayan Çobanoğlu'ndan 3 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Polis ekipleri, ihbar üzerine kaybolan kişinin gidebileceği yerleri araştırdı.

Çobanoğlu'na ait otomobilin Cennet Akvaryum Koyu civarında park halinde olduğu, havlu gibi deniz eşyalarının da kıyıda bulunduğu yönündeki ihbar üzerine ekipler belirtilen bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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