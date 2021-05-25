Aydın'da kavurucu sıcaklar etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da kavurucu sıcaklar etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Onur Durmuş - Haberler | Güncel

Aydın'da kavurucu sıcaklar etkili oluyor Tehlikeye aldırış etmeden, süs havuzuna girdiler Vatandaşlar gölge alanlara sığındı Aydın'da hafta başından itibaren kendisini hissettiren sıcak hava, bugün de etkili oldu.

Aydın'da kavurucu sıcaklar etkili oluyor

Tehlikeye aldırış etmeden, süs havuzuna girdiler

Vatandaşlar gölge alanlara sığındı

AYDIN - Aydın'da hafta başından itibaren kendisini hissettiren sıcak hava, bugün de etkili oldu. Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği Aydın'da sokağa çıkan vatandaşlar güneşten korunmak için gölgelik alanlara sığınırken, bazı çocukların meydandaki süs havuzuna girerek serinlemesi ise tehlike oluşturdu.

Aydın'da dün sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sıcak ve güneşli hava bugün kendini iyice hissettirdi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava vatandaşları bunalttı. Aydın Atatürk Kent Meydanı bölgesinde bulunan vatandaşlar sıcaklardan korunmak için gölgelik alan aradı. Vatandaşlar özellikle ağaç altlarında su içerek ve dondurma yiyerek serinlemeye çalıştı.

Ağaçlardaki meyvelerin ermesi için sıcakların artması gerektiğini ifade eden Yılmaz Kahran, "Pazar gitmek için çarşıya çıkmıştım, gidemedim. Çok sıcak, burada dinleniyorum" dedi.

Aslen Karslı olan ve 8 yıldır Aydın'da ikamet eden Kıyas Derici, "Aydın'ın sıcağı meşhur, bende alıştım artık" diye konuştu.

Atatürk Kent Meydanı'nda balon satarak geçimi sağlayan Dursun Öztürk sıcaklardan dolayı güneşte duramadığını ifade ederek, "Gölgede durmaya çalışıyorum. Sıcak olunca müşterilerim de azalıyor. Gecen sene sıcaklar daha erken gelmişti bu sene hafif geç kaldı. Bu pandemi sürecinde evde kalmak kolay değil. İnsan dışarıya çıkıp serinlemek istiyor ama bu sıcak havada da dışarıya da çıkılmıyor. Mecburen evde kalıyoruz" dedi.

Yılmaz Demir ise bu sıcakların turizmciler için önemli olduğunu belirterek, "Sıcakların gelmesi hem turizm sektörünün hareketlenmesi için güzel. İnsanlar için sıcak belki etkili olabilir ama deniz turizmi için bu sıcaklar önemli" açıklamasında bulundu.

Aydın'da kavurucu sıcaklar etkili oluyor
Aydın'da kavurucu sıcaklar etkili oluyor
Aydın'da kavurucu sıcaklar etkili oluyor
Aydın'da kavurucu sıcaklar etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Durmuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hülya Avşar Burak Sergen Demet Akalın
Spor Adem Büyük Şenol Güneş Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da kavurucu sıcaklar etkili oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 17:28:27. #1.14#

title