Aydın'da kavga ihbarına giden polise, pasta sürprizi
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Aydın'da kavga ihbarına giden polise, pasta sürprizi

Aydın'ın Söke ilçesinde kavga ihbarına giden polise vatandaşlar pasta sürprizi yaptı.

23.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:24
Aydın'da kavga ihbarına giden polise, pasta sürprizi

Aydın'ın Söke ilçesinde kavga ihbarına giden polise vatandaşlar pasta sürprizi yaptı.

Yenikent Mahallesi'nde bir sitenin sakinleri, kavga ihbarı diye çağırdıkları polisi, ellerinde bayraklarla karşıladı.

Kavga olmadığını gören ekipler, sosyal mesafe kurallarına uyarak kendilerini karşılayan vatandaşlara teşekkür etti.

Vatandaşlardan Mehmet Aslan, "Biliyorsunuz zor bir süreçten geçiyoruz. Kovid-19 salgınından dolayı sağlıkçı arkadaşlarımız ön safta çalışıyor ancak unutulmamalı ki emniyet teşkilatımız, jandarmamız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışıyor. Biz de polisimize moral olsun diye böyle bir şey yaptık." dedi.

Kaynak: AA

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