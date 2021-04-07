Aydın'da kavga ihbarı yapan esnaf, olay yerine gelen polislere pastayla sürpriz yaptı

Aydın'da bir grup esnaf, kavga ihbarıyla çağırdıkları polis memurlarına Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı dolayısıyla pasta sürprizi yaptı.

Aydın'da bir grup esnaf, kavga ihbarıyla çağırdıkları polis memurlarına Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı dolayısıyla pasta sürprizi yaptı.

Cuma Mahallesi 213 Sokak'taki esnaflar adına Ercan Aksoy, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kavga ihbarında bulundu.

Olay yerine yönlendirilen ekipler, sürprizle karşılaştı.

Polisleri konfeti patlatarak üzerinde "176. yılınız kutlu olsun" yazılı pastayla karşılayan esnaf, alkışlarla kutlama yaptı.

Komiser Muzaffer İmamoğlu, anonsun ardından ekibiyle bölgeye geldiğini belirterek, şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Polis memuru Yasemin Otavlı da "Kavga var diye geldik. Aceleyle koşturarak geldik. Böyle bir şey beklemiyorduk. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Esnaf Ercan Aksoy da özellikle Kovid-19 salgını döneminde polislerin yoğun mesai harcadığını, Türk Polis Teşkilatının 176. yılı olması dolayısıyla da kendilerine moral olması amacıyla böyle bir sürprizi yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun