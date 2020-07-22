Aydın'da kavga: 2 yaralı
Aydın'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
22.07.2020 22:36 | Son Güncelleme: 22.07.2020 22:46
Aydın'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Soğukoluk Mahallesi'nde M.B, aralarında husumet bulunan akrabası T.U'nun sopalı saldırısına uğradı.
İkili arasında çıkan kavgayı çevredekiler ayırdı.
Kavgada yaralanan taraflar, 112 Acil Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırıldı.
M.B'nin kafasında kırıklar olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA