Aydın'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
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Aydın'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

17.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:23
Aydın'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Aydın'ın yüksek kesimlerinde görülen kar yağışıyla birlikte çalışmalarına başlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın yüksek kesimlerinde görülen kar yağışıyla birlikte çalışmalarına başlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir ekipleri ulaşımın sorunsuz sağlanması için kar yağışının görüldüğü yerlerde yol açma çalışmalarına devam ederken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, araçlarıyla yola çıkacak vatandaşların gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

Ekipler, etkisini gösteren kar yağışına karşı yolların açık kalması ve ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf ederken açılan yollarda buzlanma tehlikesine karşı da tuzlama çalışması yapıyor. Çalışmalar Nazilli'nin Aşağı Yakacık, Karahallı ve Bağcıllı Yayla; Kuyucak'ın Yukarı Yakacık, Ovacık, Yeşildere, Sarıcaova, Musakolu, Belenova ve Kayran; Köşk'ün Cumayanı, Sarıçam ve Ahatlar; Sultanhisar'ın Malgaçmustafa, Efeler'in Zeytinköy, Paşa Yaylası mevkilerinde yoğunlaştırıldı.

Özellikle yola çıkacak vatandaşları gerekli tedbirleri almaları konusunda uyaran Başkan Çerçioğlu, vatandaşların her türlü ihtiyaçları için Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin "Hızlı Çözüm Merkezi" olan 444 40 09 numaralı hattını arayabileceklerini hatırlattı. - AYDIN

Aydın'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Aydın'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Aydın'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Aydın'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Aydın'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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