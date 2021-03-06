Aydın'da karısını bıçakla yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı
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Aydın'da karısını bıçakla yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı

06.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:22
Aydın'da karısını bıçakla yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde karısını bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde karısını bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi cezaevine gönderildi.

Camikebir Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi'nde, iddiaya göre cinnet getiren B.P. (64), evinde karısı D.P'yi (57) bıçakla sırtından ağır yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan B.P, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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