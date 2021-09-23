Aydın'da kardeşler arasında çıkan kavgada ağabey öldü - Haberler
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Aydın'da kardeşler arasında çıkan kavgada ağabey öldü

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Aydın'da kardeşler arasında çıkan kavgada ağabey öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada ağabey öldü, diğeri yaralandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada ağabey öldü, diğeri yaralandı.

Ortaklar Mahallesi'nde N.K (34) ile kardeşi A.K. (31) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.K, kardeşini pompalı tüfekle vurdu. Hafif yaralanan A.K, ağabeyini karın bölgesinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Germencik Devlet Hastanesine kaldırılan N.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ayakta tedavi edilen A.K. ise gözaltına alındı.

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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