Aydın'da kardan kapanan yolda mahsur kalan araçlar ile vatandaşlar kurtarıldı
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Aydın'da kardan kapanan yolda mahsur kalan araçlar ile vatandaşlar kurtarıldı

28.01.2021 22:23 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:26
Aydın'da kardan kapanan yolda mahsur kalan araçlar ile vatandaşlar kurtarıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde kardan kapanan yolda mahsur kalan araçlar ile vatandaşlar, jandarma ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde kardan kapanan yolda mahsur kalan araçlar ile vatandaşlar, jandarma ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

Söke ilçesindeki Ovacık Yaylası'na kar görmek için giden vatandaşlar, tipi nedeniyle yolların kapanması üzerine araçlarıyla mahsur kaldı.

Yardım çağrısı üzerine bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı, Aydın Büyükşehir ve Söke belediyelerinin ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yürütülen çalışma sonucu yol yeniden ulaşıma açılarak 10'dan fazla araç ile vatandaşlar kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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