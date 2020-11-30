Son dakika haberi: Aydın'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Son dakika haberi: - Aydın'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

- Aydın'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi Melisa sokakta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden bir süre önce ayrılan ve yalnız yaşayan 47 yaşındaki Raşit Ercan'dan yakınları uzun süre haber alamadı. Ercan'ın sağlık durumundan şüphelenen yakınları polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler eve girdiklerinde Ercan'ı yatağında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Ercan'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği iddia edilen Ercan'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ