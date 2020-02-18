Aydın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
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Aydın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

18.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:18
Aydın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü

'ın ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahallesi'nde yaşayan Şener Aras'ın (40) işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları evine gitti.

Aras'ın hareketsiz halde bulunması üzerine arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ece gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aras'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Aras'ın cenazesi, otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesine götürüldü.

Su dağıtım firmasında çalışan Aras'ın bir süre önce eşinden boşandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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