Aydın'da karantinadaki gence doğum günü sürprizi
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Aydın'da karantinadaki gence doğum günü sürprizi

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Malezya'dan getirilen kişiye, kaldığı yurtta doğum günü sürprizi yapıldı.

Aydın'da karantinadaki gence doğum günü sürprizi
28.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:34

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Malezya'dan getirilen kişiye, kaldığı yurtta doğum günü sürprizi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Adnan Menderes Yurdu'nda kalan Ahmet Şahin'in 20. yaşına girdiğini öğrenen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, Şahin'in doğum gününü kutlamak istedi.

Pasta alan görevliler, Şahin'in kaldığı odaya giderek kendisine sürpriz yaptı.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Şahin, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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