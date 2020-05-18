Aydın'da karantina süresi dolan 169 kişi, memleketlerine uğurlandı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek Aydın'da karantinaya alınan 169 Türk vatandaşı, 14 günlük sürenin dolmasının ardından evlerine gönderildi.
18.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:48
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek Aydın'da karantinaya alınan 169 Türk vatandaşı, 14 günlük sürenin dolmasının ardından evlerine gönderildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Meryem Yazıcıoğlu Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 169 Türk vatandaşının 14 günlük karantina süresi sona erdi.
Son sağlık kontrolü Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekibince yapılan 169 kişi, AFAD ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde otobüslere bindirilerek memleketlerine uğurlandı.
Kaynak: AA