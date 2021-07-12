Aydın'da Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal görevinden istifa etti
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Aydın'da Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal görevinden istifa etti

Aydın'da Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal görevinden istifa etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Politika

Aydın'ın Karacasu ilçesi Belediye Başkanı Zeki İnal, sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etti.

Aydın'ın Karacasu ilçesi Belediye Başkanı Zeki İnal, sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etti.

Cumhur İttifakı'nın adayı olarak 31 Mart 2019 seçimlerinde Karacasu Belediye Başkanı seçilen MHP'li Zeki İnal, ilçedeki kültür merkezinde yaptığı basın toplantısında iki yıllık icraatlarını anlattı.

İnal, toplantıda sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle belediye başkanlığından istifa ettiğini açıklayarak salondan ayrıldı.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan İnal, "Sevgili Karacasulular, sağlık nedenlerim dolayısıyla ailem ile birlikte aldığımız karar sonucu teveccühünüz ile geldiğim belediye başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ailemin ve genel başkanımız, Türkmenbeyi Sayın Devlet Bahçeli'nin her daim emrinde olacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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